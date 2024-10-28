Группу украинских военных взяли в плен в Курской области

Бойцы группировки «Север» взяли в плен группу украинских военных в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По информации портала, пленные служили в 21-й и 41-й бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бойцы записали видео, в котором призвали сослуживцев «подумать», прежде чем отправляться в Курскую область.