Появились кадры испытаний коптера Mavic с "мангалом"

Канал "Изнанка" опубликовал видео испытаний разведывательного квадрокоптера Mavic, доработанного нашими техниками непосредственно на фронте.

В последнее время обе стороны все активнее применяют FPV-дроны для нейтрализации вражеских беспилотников. Чтобы защитить БПЛА, его заключили в решетчатый кожух, наподобие танкового "мангала".

Кожух прикрывает дрон сверху и с боков, не позволяя БПЛА-перехватчику нанести удар по самому чувствительному месту квадрокоптера, его несущим винтам. Испытатели подвергли опытный образец внешним воздействиям, толкая и даже пиная его в полете. Аппарат менял курс, но не падал.

"Нормально", - одобрили военные инженеры.

Дроны марки Mavic отличает хорошая камера, поэтому их задача на фронте - наблюдение и разведка. Малый взлетный вес позволяет без проблем установить дополнительную. защиту. Усовершенствовать подобным образом FPV-дроны с кумулятивными зарядами или сбросами будет сложнее.