Военнослужащие ВСУ были вынуждены покинуть позиции под Часовым Яром из-за натиска российских сил, сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца ВС РФ. По укреплению противника ударил расчет БПЛА бригады «Север-V» добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг».

Беспилотники бригады поразили объект, началось возгорание, а через несколько минут противник бежал, — приводит агентство слова бойца бригады.

На кадрах, которые публикует ТАСС, видно, как дроны сбрасывают боеприпасы на блиндаж ВСУ в лесополосе. После нескольких попаданий по укреплению с воздуха он загорелся. Затем четыре украинских военных бросили позиции и убежали по лесопосадке.

Ранее сообщалось, что бронегруппа морпехов Тихоокеанского флота уничтожила группу военнослужащих ВСУ в приграничном районе Курской области. По данным Минобороны РФ, экипажи танка и МТ-ЛБ смогли прорваться к опорному пункту противника под непрерывным огнем. Десант зачистил опорный пункт. После поражения объекта экипажи вернулись в тыловой район для пополнения боекомплекта. За счет профессионализма экипажей удалось избежать потерь, подчеркнули в ведомстве.