Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский выразил уверенность в освобождении ДНР в ближайшие месяцы, подчеркнув крах обороны украинской армии на Южно-Донецком направлении.

Крах обороны украинской армии на Южно-Донецком направлении создает предпосылки для освобождения Донецкой народной республики в скором времени, сообщает ТАСС. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил в эфире «Соловьев Live», что считает это событие неизбежным и ожидает его в ближайшие месяцы.

«Я знаю одно: Донецкая народная республика будет освобождена, и уже идут, мне кажется, считанные месяцы до этого события. Это я знаю точно, и я это вижу, чувствую по линии фронта», – отметил Кимаковский.

Он добавил, что изменения в стране скоро отразятся на линии боевого соприкосновения.

Кимаковский также подчеркнул, что после освобождения Угледара у противника разрушилась оборона южнее Красноармейска (Покровска). Одним из благоприятных факторов для наступления является сухая погода, которая ограничивает возможности украинской армии. По его словам, у украинских войск остаются только очаговые оборонительные позиции и практически отсутствуют резервы.

Ранее сообщалось, что российские военные подошли на расстояние менее трех километров к удерживаемому украинской армией Красноармейску (Покровск), также заявлялось, что подконтрольные киевскому режиму населенные пункты Кураховка и Селидово попадают в клещи российских военных. Отмечалось, что украинские войска вынуждены были отступить с важнейших оборонительных позиций в поселке Цукурино в ДНР.