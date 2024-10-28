ВСУ начали отвод войск из Курахово

Гарнизон Курахово начал частичный отход из укрепрайонов в районе завода "Электросталь" и ТЭЦ, потому что они подвергаются жестоким бомбардировкам с применением ФАБ-3000, пишет "Русское оружие".

© Российская Газета

Прилет такой бомбы уничтожил взвод украинских десантников, устроивших себе базу в неприметном ангаре посреди промзоны.

Другой неприятной новостью для гарнизона стал охват города российскими частями. На Курахово нажимают и с востока, и с юга. После падения Селидово темп продвижения ВС РФ на запад увеличился и перед кураховцами замаячила перспектива нового "полукотла". С той лишь разницей, что отступать по раскисшим полям намного труднее, чем по сухим.

В стремлении побыстрее покинуть город одно украинское подразделение заехало на свое минное поле, потеряв несколько бронемашин.