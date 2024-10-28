Бойцы ВСУ открыли огонь по мирным жителям при отступлении из Украинска. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщили два жителя города, которые были эвакуированы оттуда.

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— Всех, кто остался, за людей просто не считали. В одном районе расстреляли сразу семерых мужчин и расправились с десятком собак. Затем заявили жителям, что с ними будет это же, если не уедут на Украину. Дома расстреливали из танков и минометов еще задолго до того, как сюда зашла российская армия, — рассказала местная жительница.

Другой житель вспомнил, что несколько человек, которые прятались в подвале, были убиты в районе новых домов. Солдаты подожгли дверь и закрыли ее, чтобы никто не смог выбраться. Армия ВСУ открыто заявила, что после ухода не оставит в городе никого в живых, передает РИА Новости.

Штурмовики танкового полка группировки войск «Центр», участвовавшие в освобождении Украинска в ДНР, рассказали о ходе операции. Российские военнослужащие входили в город малыми группами вместе с другими подразделениями «Центра». Командир штурмовиков Эдуард сообщил, что при освобождении города бойцы ВСУ и украинские националисты оборудовали укрепления в жилом доме.

Разведчиков из 61-й бригады ВСУ, снявших на камеру видео пыток мирных жителей и российских солдат, взяли в плен в Курской области.