Раненый боец две недели в одиночку оборонял стратегически важное здание

Младший сержант Владислав Куданов две недели в одиночку держал оборону стратегически важного здания в зоне военной операции, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Российский боец защищал объект, несмотря на ранение.

ВСУ не оставляли попыток вернуть ранее утрaченные позиции и перешли в контрнаступление. Несмотря на полученное ранение, младший сержант Владислав Куданов оборонял oдно из стрaтегически важных зданий на прoтяжении 14 дней до подхода основных сил, — сказано в сообщении.

В Минобороны уточнили, что штурмовая группа Куданова по приказу руководства отбили улицу и несколько зданий в одном из населенных пунктов. Младший сержант оборонял одно из них.

Рядовой Дмитрий Хохлов заметил БПЛА ВСУ над российскими позициями и сбил его, убедившись, что он не принадлежит ВС РФ. Он уничтожил дрон из стрелкового оружия, добавили в Минобороны.