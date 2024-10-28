Военный эксперт нашел доказательство подготовки НАТО к войне с Россией

Учения стран НАТО Lightning Strike 24, которые пройдут в финской Лапландии, проводятся в качестве подготовки Североатлантического альянса к войне с Россией, считает военный эксперт, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов. По его словам, которые передает ТАСС, США также проверят, насколько Финляндия подходит для размещения ударных систем.

Мы наблюдаем системную подготовку военного потенциала противника в нашем приграничье, планомерное развертывание военной инфраструктуры с комплексной отработкой всех компонентов, в том числе наступательных систем. Это подготовка к войне, — сказал Степанов.

Эксперт отметил, что США постепенно формируют в Европе слаженный ударный контур, интегрируя в него новые системы вооружений и, в частности, РЗСО и дальнобойной артиллерии. Он полагает, что после учений часть вооружений будет развернута в Финляндии на постоянной основе.

Lightning Strike 24 — артиллерийские учения, в них примут участие около 3,6 тысячи военных из шести стран НАТО: США, Финляндии, Швеции, Великобритании, Франции и Эстонии. Проводиться они будут с 4 по 28 ноября.

Ранее сообщалось, что в ноябре состоятся первые крупные военно-морские учения «Орруда» при участии России и Индии. Как отметил посол РФ Сергей Толченов, в дальнейшем их могут проводить с определенной периодичностью, например, раз в два года.