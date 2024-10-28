ВСУ бросили позиции под Часовым Яром после ударов БПЛА

Действующие у Часова Яра операторы беспилотников российской добровольческой бригады "Север-V" смогли освободить опорный пункт ВСУ, не прибегая к помощи пехоты.

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На северной окраине города разведывательный дрон обнаружил вражеский блиндаж. Укрепление было сложено из дерева и наши бойцы уже хорошо знают, как работать с подобными целями. К блиндажу отправили несколько квадрокоптеров с зажигательными зарядами.После их сброса фортификация загорелась.

"Мы наблюдали, как четверо боевиков бросили позиции и убежали по лесопосадке", - рассказал РИА Новости боец бригады.

Расположенной на господствующей высоте Часов Яр имеет важное значение. Город неудобен для лобового штурма и российские войска применяют тактику, хорошо зарекомендовавшую себя при взятии Угледара и Селидово.

Часов Яр охватывают с севера и юга, чтобы перерезать пути снабжения его гарнизона. Перед угрозой полного окружения ВСУ придется выбирать между гибелью и отступлением.