Силы ПВО перехватили ночью 23 БПЛА в шести регионах РФ

Этой ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили 23 беспилотника Вооруженных сил Украины в шести регионах. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

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В ведомстве уточнили, что семь БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, пять — в Курской, четыре — в Смоленской, по три — над территориями Орловской и Брянской областей и один — над территорией Белгородской области.

29 октября британская газета Financial Times сообщила, что Россия и Украина при посредничестве Катара начали предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. Стороны были близки к соглашению в августе, но обсуждения были сорваны вторжением Украины в Курскую область.

На прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетики поспособствует завершению горячей фазы конфликта и станет сигналом России.