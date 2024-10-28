За неделю в ДНР сорвали более 100 воздушных атак ВСУ

Более 100 воздушных атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сорвано за неделю в Донецкой Народной Республике (ДНР) системами радиоэлектронной борьбы, сообщили в региональном ФСБ.

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"За прошедшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" над Донецком и Макеевкой сорваны 102 террористические атаки украинских беспилотников", - говорится в сообщении.

В Кировском районе Донецка вблизи одного из гражданских объектов хранения горюче-смазочных материалов перехвачен ударный FPV-дрон, несущий на борту самодельное взрывное устройство на базе кумулятивного боеприпаса. В Куйбышевском районе города вблизи одной из котельных подавлен украинский беспилотник, осуществлявший разведку местности.