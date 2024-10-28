Эксперт расценил учения НАТО в финской Лапландии как подготовку к войне

Финская Лапландия, принимая участие в артиллерийских учениях НАТО Lightning Strike 24, готовится к войне с Россией, считает военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

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Как сообщали Силы обороны Финляндии, это крупнейшие артиллерийские учения НАТО, которые когда-либо проводились в Европе.

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"Пройдут они с 4 по 28 ноября в Финской Лапландии на крупнейшем в Северной Европе полигоне - Роваярви, в 100 км от российской границы. Учения Lightning Strike 24 являются частью операции Dynamic Front 25, проводимой под эгидой США. <…> Мы наблюдаем системную подготовку военного потенциала противника в нашем приграничье, планомерное развертывание военной инфраструктуры с комплексной отработкой всех компонентов, в том числе наступательных систем. Это подготовка к войне", - сказал ТАСС Степанов.

В учениях примут участие около 3,6 тыс. военнослужащих из Финляндии, США, Швеции, Эстонии, Великобритании и Франции. Эксперт уточнил, что их целью названа демонстрация обороноспособности в оперативном районе на севере в сотрудничестве с союзниками и партнерами Финляндии, а также отработка оперативного командования и контроля.

Значима роль США в этих маневрах. Пентагон повышает управляемость своих европейских сателлитов, а также формирует единый слаженный ударный контур, в том числе за счет интеграции новых систем дальнобойной артиллерии и РСЗО. Финляндия уже является оператором MLRS M-270, на очереди поставки систем HIMARS. <…> Помимо отработки непосредственных задач артиллеристами, значение имеет тестирование логистики и доставки ударных систем на территорию Финляндии союзниками по НАТО, где, вероятно, часть из них будет развернута на постоянной основе.

Lightning Strike 24 - часть серии учений Dynamic Front 25 под руководством США, проводимых на территориях пяти стран. В рамках Dynamic Front 25 в Финляндии, Эстонии, Германии, Румынии и Польше примут участие в общей сложности около 5 тыс. солдат из 28 стран.