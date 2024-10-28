Участвующие в боевых действиях на стороне украиснких военных 30 иностранных наёмников попытались прорваться в Брянскую область. Как пишет Telegram-канал Mash, попытка прорыва была совершена в районе населённого пункта Манев.

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Уточняется, что перед непосредственной попыткой прорыва сначала были использованы 20 БПЛА, после чего наёмники без поддержки тяжёлой техники выдвинулись в сторону границы.

Иностранные наемники стали массово покидать ВСУ

По имеющейся информации, боевики говорили на английском. Предварительные данные указывают на то, что в составе группы «была солянка из шведов, поляков, венесуэльцев и англичан».

Наступление было безуспешным и боевики были отброшены обратно на свои позиции.

27 октября сообщалось, что подразделения группировки «Север» отразили восемь контратак ВСУ в Курской области.