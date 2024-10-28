ТАСС: бойцы бригады "Север V" сожгли блиндажи ВСУ под Часовым Яром
Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) бригады «Север V» сожгли блиндажи Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее Часова Яра. Об этом сообщает ТАСС.
Как указывается в сообщении, таким образом, российские части заставили украинских солдат отступить с позиций.
На видно, которое есть в распоряжении агентства, видно, как с дронов на блиндажи сбрасывают зажигательные боеприпасы. После этого украинские пехотинцы отступают с опорного пункта, используя окопы.
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Накануне Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар по населенному пункту Затока в Одесской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, были зафиксированы мощная детонация и пожар со стороны моста, по которому из Румынии ежедневно привозят военную технику.
До этого ВС РФ нанесли удар по портовой зоне города Белгорода-Днестровского в Одесской области Украины.
Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.