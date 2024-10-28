Минобороны РФ рассказало о раненом бойце, в одиночку оборонявшем здание

Военнослужащий ВС России младший сержант Владислав Куданов получил ранение в зоне специальной военной операции и на протяжении двух недель в одиночку оборонял стратегически важное здание. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

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«Несмотря на полученное ранение, младший сержант Владислав Куданов оборонял одно из стратегически важных зданий на протяжении 14 дней до подхода основных сил», — отметили в ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что действия Куданова позволили российским подразделениям зайти в один из населенных пунктов и впоследствии установить над ним контроль.

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