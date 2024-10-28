Российские военные сбили около 10 дронов ВСУ над Воронежской областью

Российские военные сбили около десяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Воронежской области, заявил в Александр Гусев.

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«К настоящему моменту всего в районах Воронежской области силами ПВО и средствами РЭБ сбито и подавлено около десяти БПЛА», — отметил он.

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По словам главы региона, еще на одном промышленном предприятии были зафиксированы повреждения. Упавший дрон стал причиной пожара на одном из объектов.

Ранее сообщалось, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Воронежской области обнаружили и подавили несколько беспилотников. Была повреждена пристройка к хозяйственному помещению на промышленном предприятии.