Украинские войска используют для нанесения ударов по Энергодару западные технологии. Об этом РИА Новости сообщил мэр города Эдуард Сеновоз.

© РИА «Новости»

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют высокотехнологичные современные средства, в частности, системы наведения и корректировки.

ТАСС: бойцы бригады "Север V" сожгли блиндажи ВСУ под Часовым Яром

Сеновоз подчеркнул, что в начале специальной военной операции (СВО) украинская армия подобными возможностями и ресурсами не обладала. В процессе боевых действий противник прежде всего за счет помощи стран Запада усилил свои возможности.

24 октября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что участившиеся обстрелы со стороны ВСУ города-спутника Запорожской атомной электростанции (АЭС) Энергодара связаны с желанием сделать его безлюдным. Он добавил, что обстрелы также связаны с попыткой отвлечь внимание от провалов ВСУ на линии фронта.

Ранее глава МАГАТЭ рассказал о взрывах вблизи Запорожской АЭС.