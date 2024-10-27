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Иран пообещал Израилю ответ на авиаудары по военным объектам

Иран не стремится к войне с Израилем, но готов защищать свою землю и ответить «на агрессию», заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, передает ISNA.

Иран заявил об ответе Израилю на авиаудары по военным объектам
© globallookpress.com

«Мы не стремимся к войне, но отстаиваем права нации и будем защищаться», — подчеркнул он.

Политик пообещал Израилю ответ на авиаудары по военным объектам.

Аятолла Хаменеи высказался об ответе Ирана на "злонамеренный акт Израиля"

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану в качестве ответа на ракетную атаку 1 октября. Власти Ирана, готовясь к ожидаемому ответному удару со стороны Израиля, приказали вооруженным силам быть готовыми к войне.

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