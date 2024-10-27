Украинка заявила об убийстве в армии недавно мобилизованного родственника

Жительница Львовской области Украины Мария Процик заявила об убийстве в армии своего недавно мобилизованного родственника. Ее слова приводит «Страна.ua».

Женщина рассказала, что хочет найти ответственных за гибель брата мужа, Юрия Процика 1984 года рождения. Его мобилизовали на улице в середине октября и отвезли во Львов, а затем в Ровно, после чего мужчина перестал выходить на связь.

В воинской части его тоже не оказалось, по слухам, мобилизованного отвезли в больницу. Родственники выяснили, что его отвезли в наркодиспансер, а затем в состоянии комы перевели в областную клиническую больницу, где он скончался 22 октября.

Причиной смерти врачи указали острый геморрагический панкреатит, но близкие Юрия Процика утверждают, что на его теле были видны следы побоев и синяки, а также шрам на голове, что не было отражено в свидетельстве о смерти.

«До сегодняшнего дня воинская часть ни разу не связалась с родителями, не было никаких уведомлений ни о его так называемом "исчезновении", ни о переводе в больницу», — рассказала Мария Процик.

Она добавила, что родственники обратились в полицию.

Ранее офицер 103-ей бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Коростинский заявил, что в отношении украинцев, не желающих служить в армии, необходимо применять более жесткие меры, вплоть до избиений.