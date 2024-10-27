В 2024 году, согласно рейтингу, составленному американским аналитическим изданием U.S. News and World Report, Российская Федерация заняла лидирующую позицию среди самых мощных армий мира.

По мнению специалистов, российские военные заняли ведущие позиции благодаря опыту, полученному в ходе специальной военной операции, а также благодаря масштабной работе по обновлению вооружения и подготовке личного состава.

Эксперты обратили внимание на то, что эти обстоятельства укрепили положение России и позволили ей занять лидирующую позицию в рейтинге сильнейших армий мира, передает U.S. News and World Report.

Еще в начале 2024 года Россия занимала вторую строчку в рейтинге сильнейших армий мира после США, по данным ежегодного рейтинга Global Firepower Index 2024.

Ранее на Западе сравнили ВСУ с армией Гитлера. Отмечается, что сейчас у ВСУ есть серьезные проблемы, в их числе низкий моральный дух среди военных и участившиеся случаи дезертирства, которые усложняют отправку на поле военных действий новой живой силы.