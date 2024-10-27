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Россия заняла первое место в западном рейтинге самых мощных армий мира

В 2024 году, согласно рейтингу, составленному американским аналитическим изданием U.S. News and World Report, Российская Федерация заняла лидирующую позицию среди самых мощных армий мира.

Россия заняла первое место в рейтинге самых мощных армий мира
© РИА Новости

По мнению специалистов, российские военные заняли ведущие позиции благодаря опыту, полученному в ходе специальной военной операции, а также благодаря масштабной работе по обновлению вооружения и подготовке личного состава.

Эксперты обратили внимание на то, что эти обстоятельства укрепили положение России и позволили ей занять лидирующую позицию в рейтинге сильнейших армий мира, передает U.S. News and World Report.

Еще в начале 2024 года Россия занимала вторую строчку в рейтинге сильнейших армий мира после США, по данным ежегодного рейтинга Global Firepower Index 2024.

Ранее на Западе сравнили ВСУ с армией Гитлера. Отмечается, что сейчас у ВСУ есть серьезные проблемы, в их числе низкий моральный дух среди военных и участившиеся случаи дезертирства, которые усложняют отправку на поле военных действий новой живой силы.

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