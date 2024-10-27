Мощную детонацию и пожар зафиксировали под Одессой

В населенном пункте Затока Одесской области зафиксировали мощную детонацию и пожар. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

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Этому, по словам собеседника агентства, предшествовал «грамотный прилет» накануне, 26 октября.

Подпольщик подчеркнул, что украинские СМИ молчат об инциденте. Последствия удара наблюдаются около моста, по которому из Румынии на Украину идут эшелоны с военной помощью, сказал Лебедев.

Ранее в октябре сообщалось об ударе по одесской портовой инфраструктуре. Там тоже начался пожар. Предположительно, удар был нанесен баллистическими ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».