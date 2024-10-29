Ситуация в Курской области: огромные потери, авиаудары

Российские военкоры обсуждают ситуацию в Курской области.

Какие последние новости известны утром 29 октября, какие потери несут ВСУ, что известно об авиаударах ВС РФ в приграничье?

Какова ситуация в Курской области утром 29 октября

Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что ожесточенные бои продолжаются в районе Новоивановки в Курской области, ВС РФ отразили три контратаки противника общей численностью до 50 человек.

«По противнику очень плотно работает наша авиация и ракетчики. Прямыми попаданиями ФАБ-3000 и ФАБ-1500 поражены пункты дислокации ВСУ в районе н. п. Кругленькое и Дарьино. Ракетными ударами уничтожены хранилище западной техники и КП 106-й бригады ТрО в районе н. п. Корчаковка», — отметили авторы.

В результате ударов авиации и ОТРК противник понес существенные потери в живой силе, добавил источник. Общее продвижение российских сил в Курской области за сутки составило до 1,5 км, рассказал «Северный ветер».

«Печальные новости доходят из стана 22-й ОМБр ВСУ, которая одной из первых заходила в Курскую область. Результатом этого „захода“ стали огромные потери по 400–600 человек в каждом батальоне и невыполнение боевой задачи. Все эти люди могли бы жить и присоединиться к более чем 400 своим сослуживцам, сложившим оружие и сдавшимся в плен», — заключили авторы.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что было известно о ситуации в Курской области к исходу 29 октября

Как сообщил Telegram-канал «Рыбарь», к исходу 28 октября в Курской области продолжались бои вдоль всей линии соприкосновения.

«В Глушковском районе в Сети противником опубликованы кадры недавней атаки бронегруппы ВСУ в направлении Нового Пути. В очередной раз в атаке „засветились“ БМП M2A2 Bradley, обстрелявшие одну из лесополос. Занять эти позиции противник не смог, на текущий момент рубежи под контролем ВС РФ», — отметил канал.

По данным источника, в Кореневском районе шли позиционные бои у Любимовки, актуальную линию соприкосновения установить не удалось.

«В Суджанском районе зафиксировано применение ФАБ-3000 с УМПК по позициям ВСУ в Дарьино. <...> На противоположном фланге Суджанского района отмечено очередное результативное применение дронов „Царь Вандал Новгородский“. На этот раз была атакована колонна бронетехники противника в районе хутора Колмаков, как минимум две БМП ВСУ выведены из строя. Погода также сыграла на руку ВС РФ, что позволило дронам подлететь к целям незаметно», — заключили авторы.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как морпехи ВС РФ выбивают противника из Курской области

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что бойцы бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» продолжают успешно выдавливать ВСУ из приграничья, уничтожая их боевую технику и огневые средства.

«Противник пытался совершить накат на наши позиции, отправил в бой колонну техники во главе с двумя танками. Разведчики с воздуха обнаружили колонну техники. Действуя малыми группами при поддержке артиллерии и операторов FPV-дронов, морпехи уничтожили оккупантов и провели контратаку позиций ВСУ», — пишут военкоры.

Командир отряда с позывным Балу рассказал, что группа ВСУ двигалась «нагло» и с уверенностью, что ей удастся «залететь».

«Очень нагло пошли, были уверены, что они залетят. Было семь единиц, пехота была там, два танка было у них в колонне. Они всегда ждут, что мы пойдем где-то колонной строевым шагом, то есть всегда ищут, птицы эти летают. А итог такой, что у нас там пять человек могут минус 20 им сделать. Сокращаем численность противника», — рассказал военнослужащий.

Командир батальона морпехов с позывным Ворчун добавил, что украинские военные прикапывают тела погибших сослуживцев на российской территории, не эвакуируя их.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.