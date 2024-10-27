Российские силовики и военные успешно провели операцию по эвакуации гражданина США с территории, находящейся под контролем Киева. Он оказывал помощь Вооруженным силам России в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Об этом сообщили в Штабе обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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Операцию осуществляли сотрудники спецслужб РФ в сотрудничестве с подразделениями 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа Министерства обороны России.

— Кеннет М. (имя изменено) на протяжении двух лет СВО находился на территории Украины и передавал России ценные разведсведения, позволявшие наносить высокоточные удары по противнику, — написали в Telegram-канале штаба.

Сейчас американец находится в безопасности.

Украинский боец, которого российские военные взяли в плен в боях за Угледар, поблагодарил их за спасение. Он рассказал, что находился на наблюдательном пункте под Угледаром. Отмечается, что солдат должен был докладывать о перемещениях российской армии.