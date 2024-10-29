Оставшийся без ноги сапер вернулся в зону СВО

Российский боец с позывным «Пепел», который остался без ноги, поделился своим опытом возвращения в зону спецоперации всего через четыре месяца после ранения. Сейчас он выполняет обязанности инструктора штурмовых саперов в отдельном инженерно-саперном батальоне имени Карбышева.

— Я мобилизованный, участвовал (в выполнении боевых задач — прим. «ВМ») на кременском направлении и часовоярском направлении, но в связи с ранением тяжелым, в связи с категорией «Д» (категория полностью освобождает от воинской обязанности — прим. «ВМ») я был уволен из рядов Вооруженных сил, — сказал военный.

Боец рассказал, что во время оказания помощи пострадавшему он сам попал в ловушку и получил множественные травмы, в результате чего утратил ногу. После четырех месяцев восстановления он вновь вернулся в зону боевых действий, чтобы делиться своим опытом с новыми бойцами в составе добровольческого корпуса, действующего в группировке войск «Юг».

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На протяжении всей специальной операции «Пепел» был награжден множеством наград, в том числе орденом Мужества и медалью Жукова, передает РИА Новости.

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