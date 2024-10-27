Названы приемы борьбы ВСУ с частотой для сдачи в плен

Специалисты ВСУ на линии боевого соприкосновения специально глушат частоты 149.200, 49.200, 449.200 радиоволны «Волга», которая используется для сдачи в плен Вооруженным силам РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным агентства, в 2023-2024 годах многие украинские военнослужащие воспользовались радиоволной «Волга» для сдачи в плен.

Источник пояснил, что ТЦК (украинский аналог военкоматов) «утилизирует» жителей традиционно пророссийских регионов.

«А на фронте они [офицеры ВСУ] специально глушат наши частоты 149.200, 49.200, 449.200, которые мы специально настроили, чтоб мобилизованные ВСУ могли сдаться в плен», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, инициатива с «Волгой» будет развиваться. В частности, создан канал обратной связи в Telegram t.me/SOS_Volga, через который можно сдаться в плен.

Кроме того, украинские солдаты могут пользоваться справочником t.me/Volga_SOS с тем, чтобы узнать, как дойти до российских солдат живыми.