ВСУ расстреляли дронами жителей Часова Яра, пытавшихся выти из города

Группу гражданских, появившихся на окраине города под белым флагом, заметил дрон-разведчик российской группировки "Южная". Другой коптер доставил мирным жителям рацию и они сообщили, что хотят выйти из города на российскую сторону.

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Им указали направление движения. На подходе к укрепленному перекрестку беженцев заметили беспилотники ВСУ, по группе начала работать артиллерия.

Люди спрятались в дот, российские коптеры сбрасывали им еду и воду. Украинцы прислали дроны со взрывчаткой и нанесли несколько ударов по доту.