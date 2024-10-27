Минобороны впервые сообщило об уничтожении израильского радара ieMHR

Тактический радиолокационный комплекс ieMHR, произведенный в Израиле, был уничтожен в зоне военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

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Как уточнили в ведомстве, ликвидация радара произошла благодаря действиям подразделений Южной группировки войск. В течение суток потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении составили около 720 военнослужащих.

Также украинские силы потеряли бронетранспортер М113 американского производства, 11 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Также были поражены три полевых украинских склада с боеприпасами, написали в Telegram-канале министерства.

27 октября российский военкор Юрий Котенок прокомментировал новости о переходе населенного пункта Селидово под контроль армии России.

Населенный пункт Селидово на Покровском направлении переходит под контроль российской армии, рассказал военный корреспондент Александр Коц. Он омтетил, что подразделение группировки войск «Центр» продолжает штурмовать город.

До этого Коц сообщил, что беспилотник С-70 «Охотник» долгое время применяется в зоне спецоперации, совместно с истребителем Су-57.