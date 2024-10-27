«Военная хроника» заявила о плохой санитарной обстановке в Селидово
«Военная хроника» заявила о плохой санитарной обстановке в Селидово из-за брошенных в населённом пункте трупов военных ВСУ.
«Санитарная обстановочка в Селидово так себе. По улицам лежат тела брошенных украинских солдат. Параллельно зачистке территории их приходится хоронить российским войскам», — указывается в материале.
Отмечается, что вместе с хорошо экипированными солдатами встречаются и те, «кого собирали за пять минут».
«Видимо, даже линейную пехоту ВСУ теперь активно перемешивают с бригадами ТрО и «кашниками» (бывшими заключёнными). Ни на тех, ни на других денег стараются не тратить», — добавляется в аналитике.