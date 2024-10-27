«Военная хроника» заявила о плохой санитарной обстановке в Селидово из-за брошенных в населённом пункте трупов военных ВСУ.

«Санитарная обстановочка в Селидово так себе. По улицам лежат тела брошенных украинских солдат. Параллельно зачистке территории их приходится хоронить российским войскам», — указывается в материале.

Отмечается, что вместе с хорошо экипированными солдатами встречаются и те, «кого собирали за пять минут».