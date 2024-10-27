ВС России освободили населенный пункт Измайловка в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

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Населенный пункт был освобожден силами подразделений группировки войск "Центр".

Потери ВСУ в личном составе в зоне ответственности "Центра" составили до 600 человек.

Telegram-канал "Русская Весна", в свою очередь, отмечал, что взятие под контроль Измайловки, вплотную с запада примыкающей к населенному пункту Горняк, отрежет находящиеся в нем подразделения ВСУ от путей снабжения.