Российские средства ПВО сбили три снаряда HIMARS

Средства ПВО РФ сбили за сутки три реактивных снаряда HIMARS, авиабомбу Hammer производства Франции и 172 беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS производства США, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета С-200 и 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.