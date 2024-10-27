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Российские средства ПВО сбили три снаряда HIMARS

Средства ПВО РФ сбили за сутки три реактивных снаряда HIMARS, авиабомбу Hammer производства Франции и 172 беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Российские средства ПВО сбили три снаряда HIMARS
© globallookpress.com

"Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS производства США, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета С-200 и 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении. 

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