NYT: Израиль уничтожил системы ПВО вокруг энергетических объектов Ирана

Израиль в результате удара ночью 26 октября уничтожил системы ПВО вокруг нескольких энергетических объектов Ирана. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. В Исламской республике эти данные опровергают.

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Со слов источников американского издания, были поражены системы ПВО, защищающие несколько нефтезаводов и нефтехимических предприятий, газовое месторождение и южный порт Ирана.

По словам источников, израильские удары по системам ПВО «вызвали глубокое беспокойство» в Тегеране. Если критические объекты останутся незащищенными, для Ирана могут наступить «серьезные экономические последствия».

Между тем информированный источник сообщил иранскому агентству Tasnim, что заявление израильской армии об ударах по 20 объектам по всему Ирану, не соответствует действительности. Объектов, по которым противник нанес удары, «было значительно меньше» и «акция сионистов нанесла ограниченный ущерб». Ни один из военных центров Корпуса стражей исламской революции в Тегеране не подвергся нападению.

«Сообщения о том, что 100 израильских военных самолетов участвовали в ударе, также являются полной ложью, поскольку Израиль стремится выставить в выгодном свете свою слабую атаку», — добавил источник.

Иранская противовоздушная оборона опубликовала в субботу заявление, в котором говорится, что «преступный, незаконный и фальшивый режим Израиля», стремясь к эскалации напряженности, рано утром 26 октября нанес удары по некоторым военным объектам в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам.

Стало известно, что Израиль заранее предупредил Иран об ударе

Заявляется, что средства ПВО Ирана перехватили и успешно отразили ракеты. В отдельных районах «был нанесен некоторый ограниченный ущерб», размеры которого в настоящее время выясняются.

«Важно отметить, что не было никаких признаков того, что удары были нанесены по иранским нефтяным или ядерным объектам», — сообщает американская ABC. Журналисты телекомпании отмечают, что после обмена ударами обе страны пытаются избежать более серьезной эскалации.