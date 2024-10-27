ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины

ВС РФ за сутки нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины, местам сборки и хранения БПЛА, пунктам временной дислокации. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены склады боеприпасов и горючего, а также нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и военной техники противника в 134 районах", - сказали в министерстве.