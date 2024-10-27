$96.67-0.07104.81+0.30
Почта

Forum24: построенные Западом на Украине оборонные заводы могут достаться России

Построенные Западом оборонные заводы на Украине могут достаться России в случае поражения Киева или прихода к власти кандидата в президенты США Дональда Трампа, пишет чешское издание Forum24.

СМИ: построенные Западом на Украине оборонные заводы могут достаться России
© globallookpress.com

Автор статьи отмечает, что Владимир Зеленский хотя бы предложил свой план урегулирования на Украине, в то время как ЕС не разработал целостной стратегии.

«Поэтому вполне вероятно, что ЕС примется за создание оборонной промышленности, которая из-за поражения или предательства Трампа впоследствии достанется русским. И они воспользуются ею против нас», — говорится в материале.

Там также указывается, что ставка ЕС на украинские оборонные мощности показала, что мобилизация европейской промышленной базы, в отличие от российской военной экономики, не удалась.

Ранее глава немецкого Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что на Украине строятся четыре завода по производству оружия — один уже готов.

Путин заявил о готовности России к разумным компромиссам по ситуации на Украине

МИД России предупреждал, что немецкие военные заводы на Украине будут законной целью российских ВС.

Военные новости
Армин Паппергер
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
МИД России
ЕС
Киев
Соединенные Штаты
Украина