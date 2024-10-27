Построенные Западом оборонные заводы на Украине могут достаться России в случае поражения Киева или прихода к власти кандидата в президенты США Дональда Трампа, пишет чешское издание Forum24.

Автор статьи отмечает, что Владимир Зеленский хотя бы предложил свой план урегулирования на Украине, в то время как ЕС не разработал целостной стратегии.

«Поэтому вполне вероятно, что ЕС примется за создание оборонной промышленности, которая из-за поражения или предательства Трампа впоследствии достанется русским. И они воспользуются ею против нас», — говорится в материале.

Там также указывается, что ставка ЕС на украинские оборонные мощности показала, что мобилизация европейской промышленной базы, в отличие от российской военной экономики, не удалась.

Ранее глава немецкого Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что на Украине строятся четыре завода по производству оружия — один уже готов.

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