Экипаж СУ-35 поразил опорный пункт и живую силу ВСУ в Курской области

Российский экипаж Су-35с выполнил боевую задачу по сопровождению бомбардировщиков в приграничных районах Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

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По данным ведомства, истребитель Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с нанес удар по опорному пункту и живой силе ВСУ. После выполнения боевой задачи и получения доклада от разведки экипажи вернулись на аэродромы. Накануне российские военные остановили подразделения Вооруженных сил Украины, которые пытались прорваться через российскую границу в Курской области.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли около 10 военных и боевую машину пехоты CV-90. Один украинский военный сдался в плен.

На этой неделе президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы создали надежное кольцо окружения вокруг украинских подразделений в Курской области и сейчас зажимают его. С 6 августа российские войска ведут бои с ВСУ в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.