В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура

Назначенный киевским режимом чиновник Иван Фёдоров заявил о повреждении ряда объектов инфраструктуры во временно подконтрольной украинским военным части Запорожской области.

Об этом он написал в своём Telegram.

Чиновник не уточнил, о каких именно объектах идёт речь.

Он также добавил, что всего в подконтрольной части ВСУ прозвучало не менее 355 взрывов.

Ранее Фёдоров призвал жителей подконтрольной ВСУ части области готовиться к зиме без света.