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«Хезболла» издала приказ об эвакуации на севере Израиля

Шиитская группировка «Хезболла» впервые издала приказ об эвакуации на севере Израиля. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

«Хезболла» издала приказ об эвакуации на севере Израиля
© Газета.Ru

По данным журналистов, предупреждение касается 25 населенных пунктов в северной части Израиля, расположенных в диапазоне от трех до 22 км от границы с Ливаном, в которых проживает около 200 тысяч израильских граждан. В «Хезболле» заявили, что поселения, о которых идет речь, превратились в военные форпосты, где дислоцируются израильские силы для нанесения ударов по Ливану.

«Вас просят немедленно эвакуироваться. Ваши населенные пункты стали местом дислокации и поселения вражеских вооруженных сил, атакующих Ливан, в результате чего стали законными военными целями для военно-воздушных и ракетных сил исламского сопротивления», — сказано в предупреждении ливанского движения.

Вечером 26 октября «Хезболла» призывала жителей 25 поселений на севере Израиля немедленно покинуть свои дома и эвакуироваться.

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В ночь на 27 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о двух сбитых беспилотных летательных аппаратах, которые пересекли границу с Ливаном.

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