Военкор: организованной обороны ВСУ в Селидово уже не существует

Военкор Юрий Котенок выразил мнение, что организованной обороны ВСУ в Селидово уже не существует.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Организованной обороны противника в населённом пункте Селидово (ДНР) уже не существует», — указал он.

По его словам, в настоящий момент идёт зачистка города, российские войска уничтожают остающиеся отдельные разрозненные очаги сопротивления, а также отлавливают блуждающих украинских военных.

26 октября стало известно, что в центре города Горняка в ДНР поднят флаг 114-й ОМСБр ВС России.

«Военная хроника» рассказала, чем грозит ВСУ взятие Горняка армией России.