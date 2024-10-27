Ситуация в Курской области утром 27 октября: последние новости, успехи РФ

Российская армия продолжает отражать атаку Вооруженных сил Украины на курское приграничье. Какова ситуация в Курской области утром 27 октября? Последние новости.

© РИА Новости

Какова ситуация в Курской области утром 27 октября

Вооруженные силы Украины в Курской области держатся на последнем издыхании, заявил инженер Воздушно-космических сил РФ Андрей. По его словам, ему кажется, осталось лишь «немножечко дожать» до победы, передает ТАСС.

«Так и хочется сказать, что осталось всего лишь чуть-чуть нажать плечом. Сейчас, мне кажется, противник просто лишь на последнем издыхании держится. Если немножечко дожать, дальше он должен просто покатиться», — сказал он.

Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время, уточнили в МО РФ. Они работают при любых погодных условиях, с различными типами авиационных вооружений.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ пытаются остановить продвижение ВС России в селе Ольговка Кореневского района Курской области, атакуя дронами и минами.

«Долго по Ольговке пока не походишь. Противник насыпает кассетами, минами, фипивишками, пытаясь затормозить наше продвижение. Но группы закрепления под огнем подтягивают боеприпасы, разворачивают новые позиции. Ребята в полку опытные, воевали под Часовым Яром, видали многое. ВСУ выбили в лесополосу на краю Ольговки. Также вражеская пехота пока держится в урочище Ольговская роща — это довольно крупный лесной массив, в котором противник сейчас зажат с трех сторон — участок трассы Суджа — Коренево под нашим контролем. У противника в этом районе остались только раскисшие полевые дороги, которые накрывает наша арта», — рассказал он.

Какая обстановка была в регионе ночью

Подразделения Вооруженных сил Украины, скорее всего, стараются найти выход из окружения, в которое их взяли российские войска в Курской области, заявил Lenta.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. При этом парламентарий отметил, что у украинских военнослужащих нет вариантов прорваться.

«Я думаю, что они пытаются вырваться из окружения и как-то по нашим территориям выйти через границу к себе. Потому что закрыли мы их очень хорошо в окружение. Кольцо плотное. Они пытаются в любом направлении выход искать. Но вариантов нет у них вырваться, там клещи захлопнулись крепко», — сказал Колесник.

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 54 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами за сутки, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Там указали, что днем были сбиты 37 дронов. Ночью — еще 17, когда ВСУ атаковали Брянскую, Белгородскую, Курскую и Орловскую области.

Из списка ночных БПЛА над Брянской областью были уничтожены восемь. Четыре — над Белгородской, три — над Курской и два — над территорией Орловской области.