Названо число сбитых БПЛА над Воронежской областью

Силами ПВО и средствами РЭБ за ночь уничтожено восемь украинских беспилотников над Воронежской областью.

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Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежской областью было уничтожено восемь украинских БПЛА», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и существенных повреждений на земле нет. В одном из районов после падения обломков беспилотника загорелась сухая трава. Возгорание было потушено пожарным расчётом.

Ранее сообщалось, что при атаке украинских беспилотников на село Варваровка Белгородской области ранен мирный житель.