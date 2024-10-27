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Над Воронежской областью за ночь уничтожено восемь украинских беспилотников

Силами ПВО и средствами РЭБ за ночь уничтожено восемь украинских беспилотников над Воронежской областью.

Названо число сбитых БПЛА над Воронежской областью
© РИА Новости

Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежской областью было уничтожено восемь украинских БПЛА», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и существенных повреждений на земле нет. В одном из районов после падения обломков беспилотника загорелась сухая трава. Возгорание было потушено пожарным расчётом.

Ранее сообщалось, что при атаке украинских беспилотников на село Варваровка Белгородской области ранен мирный житель.

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