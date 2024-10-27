СМИ: Израильские военные провели рейд на Западном берегу Иордана
Израильские военные провели рейд на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.
По его данным, штурму подвергся город Калькилья. Сообщается, что израильская армия ворвалась в город с южной стороны и заняла позицию в районе Наззал. Оккупанты разместили в окрестностях снайперов, провели рейд на дом и магазин, указывает агентство.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных радикалов ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.