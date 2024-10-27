Фронтовой бомбардировщик Су-34 поразил опорник ВСУ в курском приграничье

Фронтовой бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России нанес бомбовый удар по опорнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, истребитель Су-35С выполнял боевую задачу по сопровождению бомбардировщика над приграничными районами Курской области. Су-34 выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

После выполнения боевого задания группа успешно вернулась на аэродром базирования. По докладу разведки, цели были успешно поражены.