Российские разведчики захватили трофейное оружие ВСУ

Разведчики группировки войск «Восток» захватили трофейное оружие Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin. Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит РИА Новости.

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Отмечается, что российские солдаты взяли опорный пункт ВСУ на южнодонецком направлении. На месте они обнаружили брошенное оружие, в том числе иностранное.

«Зашли, закрепились, в течение суток удерживали оборону. Летали БПЛА, были сбросы, обстреливали нас из танков, артиллерии. Четверо из нас получили ранения. Троих вынесли, а я не стал выходить», — рассказал боец с позывным Платон.

По его словам, кроме Javelin украинские военные оставили на позиции множество гранат и боеприпасов, а также американский крупнокалиберный пулемет М2 «Браунинг».

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ продолжают попытки покинуть Селидово. По предварительным данным, украинские военные пытаются выйти малыми группами, теряя большое количество личного состава.