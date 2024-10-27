Над регионом РФ сбили 11 дронов ВСУ

Сегодня ночью, 27 октября, боевики ВСУ устроили налет на Тамбовскую область. Беспилотники врага активизировались в Мичуринском муниципальном округе.

«На данный момент известно об 11 беспилотниках. Единичное возгорание вследствие хлопка оперативно ликвидировано силами ГУ МЧС России по Тамбовской области. Пострадавших нет. В регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности», - написал в своем Телеграм-канале главы региона Максим Егоров.

Ранее сообщалось, что украинские боевики направили в сторону Липецкой области свои беспилотники. За последние несколько часов, по словам губернатора региона Игоря Артамонова, силами ПВО удалось сбить семь вражеских БПЛА.