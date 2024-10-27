В Одессе произошел крупный пожар со взрывами

Масштабный пожар со звуками детонации произошел в Одессе на юге Украины, сообщает агентство УНИАН. Перед этим мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял в Telegram-канале о взрыве в городе на фоне объявленной воздушной тревоги.

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В Одессе бушует масштабный пожар, а также слышны звуки детонации, — написали журналисты.

Ранее в порту города Белгорода-Днестровского Одесской области на юге Украины прогремел взрыв. Координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев отметил, что взрывную волну ощутили в центре украинского города.

До этого хлопки прозвучали в Полтавской области Украины. Информации о возможных разрушениях и пострадавших нет. Местные власти ситуацию не комментировали. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Также стало известно о взрывах в городе Ахтырке Сумской области. Подробности о возможных повреждениях и пострадавших не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали. В регионе звучала сирена.

Взрывы в Херсоне раздавались 21 октября. Они прогремели в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Днепровском районе Херсона. Воздушная тревога в подконтрольных Украине районах Херсонской области не объявлялась.