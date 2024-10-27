После двух с половиной лет боев украинская армия столкнулась с серьезной проблемой – нехваткой личного состава. Военный ВС РФ Александр рассказал «ФедералПресс», когда у ВСУ закончатся боеспособные резервы.

«В стратегическом плане резервы у ВСУ закончились еще год назад, даже те части, которые вторглись в Курскую область были сняты с границы с Беларусью», – отметил боец.

Военный считает, что у противника в тылу нет сформированных резервов, иначе они были бы использованы на Покровском направлении.

«Там отвратительная стратегическая обстановка уже на протяжении более чем полугода, и хохлятское командование откровенно ничего с этим сделать не может, потому что в плане стратегических моментов армейское командование особо ничего не решает», – заключил автор телеграм-канала «Поставщик душ».

Ранее президент РФ Владимир Путин раскрыл потери ВСУ в Курской области.