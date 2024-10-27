СМИ: Израиль атаковал погранпереход на сирийско-ливанской границе

Истребители израильских ВВС совершили налет на погранпереход на севере Ливана, в результате погибли трое и семеро получили ранения. Об этом сообщил новостной портал El Nashrа.

По его информации, самолеты нанесли удар по дороге, идущей в Сирию через контрольно-пропускной пункт "Матраба" у поселка Джермаш. Среди погибших двое сирийских военных и один гражданин Ливана.

Последний раз атака на этот КПП была предпринята 15 октября.

25 октября исполняющий обязанности министра общественных работ и транспорта Ливана Али Хамие сообщил о прекращении функционирования КПП "Эль-Каа" на востоке страны. По его словам, налет израильских ВВС привел к перекрытию автомобильного движения через погранпереход.

3 октября израильские самолеты вывели из строя дорожное полотно в узком ущелье к северу от КПП "Эль-Маснаа" на ливано-сирийской границе. В результате было остановлено движение транспорта по международной автотрассе Бейрут - Дамаск. По ней на сирийскую территорию направлялся основной поток беженцев из Ливана.