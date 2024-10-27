Пособия военным будут выплачивать по-новому

Единовременное пособие выплачивают военнослужащим, добровольцам, участникам военных сборов в случае их ранения, контузии, получения травмы или увечья. Деньги за погибшего бойца получает его семья. Министерство обороны подготовило проект приказа, регламентирующего порядок выплаты такого пособия. Документ опубликован для общественного обсуждения, которое продлится до 6 ноября.

С учетом обновления законодательства

Нынешний порядок выплаты единовременных пособий установлен приказом Минобороны от 6 мая 2012 года, то есть еще до начала спецоперации. С тех пор в него трижды вносили изменения — в 2017, 2019 и 2023 годах. Так, в число получателей пособия включили добровольцев, мобилизованных и членов их семей.

Сейчас ведомство подготовило новый вариант приказа, дополнив его актуальными нормами, соответствующими поправкам в федеральное законодательство. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В нем перечислены случаи, когда назначаются выплаты. Помимо увольнения с военной службы вследствие гибели, контузии, травмы или увечья, это периоды мобилизации, действия военного положения, военное время, вооруженные конфликты, проведение контртеррористических операций и использование Вооруженных сил за пределами России.

Расходы на единовременные выплаты финансирует Минобороны за счет денег, выделяемых из федерального бюджета.

«Проект приказа, в частности, предусматривает порядок организации выплат единовременных пособий в случае отсутствия соглашения с организацией об осуществлении выплат единовременных пособий», — говорится в пояснительной записке к документу.

Содействовать и информировать

Как и раньше, заключения о связи увечья или заболевания с прохождением военной службы, а также негодности к дальнейшей службе будут выносить военно-врачебные комиссии. При этом можно использовать только конкретные формулировки: «военная травма», «заболевание, радиационно обусловленное, получено при исполнении обязанностей военной службы в связи с аварией на Чернобыльской АЭС», либо «заболевание, радиационно обусловленное, получено при исполнении обязанностей военной службы в связи с непосредственным участием в действиях подразделений особого риска». Для добровольцев — это «увечье, получено в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании» или «заболевание получено в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании».

Снятым с довольствия бойцам оформят копию свидетельства о болезни и выписку из приказа об исключении из списков личного состава воинской части или добровольческого формирования.

В проекте приказа говорится, что воинские части и военные комиссариаты обязаны оказывать заявителю и его представителю содействие в истребовании и оформлении документов. А граждан будут дополнительно информировать в военкоматах и воинских частях о положенном им пособии, порядке и сроках получения денег через сайт Минобороны, организаций, с которыми заключены соглашения о предоставлении выплаты.

Все решит комиссия

В случае гибели военного, добровольца или призванного на военные сборы, а также смерти от полученных ран или увечья до истечения одного года со дня увольнения со службы пособие могут получить члены его семьи. Для этого им нужно обратиться в военкомат с заявлением и копиями необходимых документов. Их в 10-дневный срок должны отправить в воинскую часть, где служил погибший.

Решение о выплате будут принимать комиссии, созданные в воинской части или федеральном госучреждении, подведомственном Минобороны. В состав таких комиссий войдут юристы, кадровики, медики и иные должностные лица. Решение комиссии оформляется приказом командира части или добровольческого формирования. Выписку из приказа отправят в финансовый орган Минобороны, где человек получал довольствие, и тот в пятидневный срок должен перечислить деньги. По регламенту с момента подачи заявления родственниками до получения пособия должно пройти в среднем 60 дней.

Кроме того, Минобороны предлагает унифицировать форму заявления о назначении пособия, в нем можно будет выбрать из предлагаемого перечня подходящее основание. Сейчас для каждого основания предусмотрена своя форма. Заявление смогут заполнить как сами военнослужащие или добровольцы, так и члены их семьи.

Компенсации за ранения и гибель

Единовременное пособие выплачивают на основании закона о денежном довольствии военнослужащих (ч. 8, ч. 12 и ч. 12.1 ст. 3 № 306-ФЗ от 7 ноября 2011 г.). Сумма выплаты ежегодно индексируется, в этом году она составляет 3 131 729,56 рубля — военнослужащему и добровольцу, 1 636 328 рублей — призванному на военные сборы и проходящему военную службу по призыву, 4 697 594,34 рублей — семье погибшего.

Кроме того, по указу президента в случае гибели участника СВО выплачивают 5 миллионов рублей, при ранении или травме — 3 миллиона.

Все военнослужащие, добровольцы и участвующие в военных сборах застрахованы. При наступлении страхового случая они или их родственники получат компенсацию. За гибель военнослужащего заплатят 3 272 657 рублей, за гибель добровольца — 3 131 729,56 рубля. Также есть выплаты за инвалидность и увечья.

В случае смерти участника СВО назначают выплаты его семье. Это ежемесячная компенсация, ежемесячное пособие детям, пенсия по потере кормильца, военная пенсия по потере кормильца. Кроме того, региональные власти могут устанавливать дополнительные выплаты за ранения и гибель участников СВО.