Израиль парализовал производство баллистических ракет в Иране

Удар израильской армии парализовал производство баллистических ракет в Иране. Об этом сообщили американские журналисты.

«Ответный удар Израиля по Ирану вывел из строя критический компонент иранской программы по разработке баллистических ракет. Были атакованы 12 объектов, которые использовались для производства твердого ракетного топлива для снарядов дальнего действия», — указано в публикации портала Axios.

Власти Евросоюза прокомментировали удары Израиля по Ирану

В ночь на субботу израильская сторона заявила о нанесении ударов по военным объектам Ирана, пишет VSE42. Это назвали ответом на атаку территорий еврейского государства 1 октября. После взаимных обстрелов обстановка на короткий период стабилизировалась, отмечали послы РФ в Иране, передает Life. Москва продолжает следить за развитием конфликта. Ранее Иран приказал бойцам готовиться к войне с Израилем.