Зеленский разрешил иностранцам занимать офицерские должности в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий иностранцам занимать офицерские должности в Вооруженных силах Украины. Документ был окончательно принят Верховной Радой 10 октября, что подтверждается данными на официальном сайте украинского парламента.

«Восполнить нехватку офицерского состава планируется за счет уволенных в запас западных военных», — заявил Егор Чернев, заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

По его словам, это позволит укрепить армейские ряды, испытывающие не только проблемы с комплектованием рядовых, но и с дефицитом офицерских кадров.

Закон о порядке прохождения военной службы по контракту для иностранцев расширяет возможности для набора в ВСУ, теперь иностранные граждане могут служить не только как рядовые или сержанты, но и в качестве офицеров. Это изменение направлено на усиление оборонительного потенциала страны в условиях текущего военно-политического контекста.