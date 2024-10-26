ЦАХАЛ заявил об уничтожении стратегического объекта "Хезболлах" в Ливане

Израильские военные в ходе операции на юге Ливана нашли и разрушили "стратегический подземный военный объект", использовавшийся отрядами шиитской организации "Хезболлах". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, этот комплекс сооружался шиитскими формированиями "в течение последних 15 лет".

"Объект был протяженностью более 1,5 км, и в нем были запасы оборудования, позволявшего боевикам оставаться внутри продолжительное время. Это включало в себя запасы еды, кровати, складские помещения, электричество и арсенал оружия, в том числе противотанковые ракеты, РПГ, мины и многочисленные взрывные устройства", - говорится в заявлении.

Уничтожением строения занимались военнослужащие десантных и инженерных войск. Во время обследования этого подземного комплекса инженерные подразделения вступали в бой и уничтожили всех противников, заявили в армии.

23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам движения. Заявленная цель - создание безопасных условий в северных приграничных районах еврейского государства, чтобы туда могли вернуться десятки тысяч жителей. В результате одного из израильских ударов 27 сентября в Бейруте был убит генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.